Betrunkener sprüht Graffiti in Kneipen-Klo in Bamberg

Zeuge beobachtete den Vorfall - Sprayer ergriff die Flucht - vor 59 Minuten

BAMBERG - Einen besonderen Platz, um sich künstlerisch zu verewigen, hat sich am Donnerstag ein 27-Jähriger gesucht: Ausgerechnet in der Toilette einer Bamberger Kneipe wurde er beobachtet, wie er die Wand besprühte. Der Vorfall gipfelte schließlich in einer Handverletzung eines Zeugen.

In Bamberg suchte sich ein Sprayer einen ganz besonderen Ort, um sein Graffiti zu setzen: Er nutzte dafür nämlich seinen Kneipenbesuch am Gründonnerstag. Der 27-jährige Mann wurde in dem Lokal im Sandgebiet dabei beobachtet, wie er sich künstlerisch an einer Toilettenwand betätigte.

Als er realisierte, dass sein Treiben anderen Gästen aufgefallen war, ergriff er die Flucht. Die Zeugen verfolgten ihn allerdings, was ihn neben der Sachbeschädigung auch noch zu einer Gewalttat trieb: Er schlug einem seiner Verfolger mit der Faust mitten ins Gesicht, was diesen zu Boden beförderte. Während dieser noch auf dem Rücken lag, versuchte der stark alkoholisierte Sprayer nochmals, ihn zu verletzen. Diesmal sogar mit einer Bierflasche - er verfehlte ihn aber glücklicherweise.

Der Zeuge verletzte sich durch den Sturz an der rechten Hand. Die herbeigerufenen Streifen konnten den 27-Jährigen schließlich im Bereich Sutte finden und ihn festnehmen. Diverse Anzeigen wurden gegen den Sprayer und Schläger erstattet. Weil bei ihm ein Alkoholwert von 2,12 Promille festgestellt wurde, musste er auch noch seinen Rausch in der Zelle ausschlafen. An der Toilettenwand entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

