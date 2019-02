Betrunkener will speien und öffnet Autotür: Kollision mit Pkw

Mitfahrer hatte knapp drei Promille im Blut - Sachschaden von 1000 Euro - vor 42 Minuten

BAMBERG - Ein stark betrunkener Mann fuhr als Mitfahrer mit einer Bekannten durch Bamberg, als er sich plötzlich übergeben musste. Weil er seinen Mageninhalt nicht im Auto verteilen wollte, öffnete er die hintere Tür, um sich dort zu erleichtern. Er übersah dabei jedoch ein Auto.

Die 21-jährige Fahrerin stand am Freitag gegen 19.50 Uhr mit ihrem Auto an einer Ampel am Schönleinsplatz, als ihr betrunkener Mitfahrer, der auf dem Rücksitz saß, plötzlichen den Drang verspürte, sich zu übergeben. Der 28-Jährige riss die rechte hintere Tür auf und übergab sich auf der Straße. Bei der Aktion hatte er jedoch übersehen, dass sich von hinten ein weiteres Auto näherte.

Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr gegen die geöffnete Fahrzeugtür. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 1000 Euro. Wie die Polizei Bamberg mitteilte, ergab ein Atemalkoholtest knapp drei Promille bei dem 28-jährigen Mann. Fraglich sei, ob er noch einmal im Auto der Frau mitfahren dürfe, kommentierten die Beamten im Polizeibericht.

