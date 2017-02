Taucher der Nürnberger Bereitschaftspolizei suchten am Dienstag im Ludwig-Donau-Main-Kanal in Bamberg nach Beweisen aus dem Überfall auf ein Juweliergeschäft am vergangenen Freitag. Die Taucher fanden zwei Geldkassetten, die nach jetzigem Stand der Ermittlungen jedoch nicht in Zusammenhang mit dem Raub stehen und eine alte Mörsergranate. Nach zwei der drei Täter wird weiterhin gefahndet. © NEWS5 / Merzbach