Bewusstlos gewürgt: Rabiater Ladendieb bei Bamberg

Kripo ermittelt wegen versuchten Totschlags und räuberischen Diebstahls - vor 1 Stunde

BISCHBERG - Weil er im Verdacht steht, am Samstagabend einen 39-jährigen Ladendetektiv bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben, befindet sich seit Sonntagnachmittag ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft.

Das 39-jährige Opfer befand sich am Samstag als Ladendetektiv in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße im Bischberger Ortsteil Trosdorf. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beobachtete er gegen 19.35 Uhr einen Mann dabei, wie dieser eine Packung Zigaretten einsteckte. Ohne dafür zu bezahlen, begab sich der im Landkreis Bamberg wohnende 31-Jährige in den Ausgangsbereich des Lebensmittelgeschäfts. Dort sprach ihn der Detektiv auf den Diebstahl an.

Nach einem Fluchtversuch des Diebes kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Dabei soll der 31-Jährige den Ladendetektiv bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Schließlich gelang es, den rabiaten Dieb zu überwältigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde am Sonntagnachmittag ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 31-Jährigen erlassen: Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und des räuberischen Diebstahls. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Kripo Bamberg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen und sucht derzeit nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.

