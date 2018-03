Unter dem Motto "Ran an die Nadel" fand am Freitag auf dem Bamberger Maxplatz der diesjährige deutsch-holländische Stoffmarkt statt. Bei angenehmen Wetter entdeckten die Besucher Stoffe in verschiedene Mustern und Qualitäten. Die Aussteller punkteten mit fachlicher Beratung und gaben den Besuchern Informationen zur ausgestellten Ware. Knöpfe, Nadeln und Garne rundeten das kunterbunte Sortiment ab. © Frank Märzke