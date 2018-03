Bissig und aggressiv: Ladendiebe in Bamberg

Mann beschädigte nach Festnahme die Toilette auf der Polizeiwache - vor 1 Stunde

BAMBERG - Beißen, schubsen, flüchten - um einer Strafe zu entgehen, haben Ladendiebe am Mittwoch in Bamberg ausgesprochen rabiate Methoden angewandt. Trotz allen Widerstandes hagelte es am Ende Anzeigen für die Diebe.

Laut Angaben der Bamberger Polizei wurde am Mittwoch ein Mann in der Kirschäckerstraße beim Stehlen beobachtet. Er steckte ein Messer, eine Tablethülle und einen Rasierer ein. Doch auf seiner Flucht wurde er von Zeugen und dem Ladendetektiv eingeholt und schließlich festgehalten. Um doch noch zu entkommen, biss der Dieb dem Detektiv in die Hand und wehrte sich weiterhin heftig.

Kurz darauf traf jedoch schon eine Streife ein, die den Mann fesselte und in Gewahrsam nahm - aber auch dort randalierte er weiter. Laut Polizei beschädigte er die Toilette in der Zelle so sehr, dass sie nun schief an der Wand hängt. Neben der Anzeige wegen des Diebstahls muss er sich nun auch wegen der Sachbeschädigung verantworten.

Auch in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße schlugen am Mittwoch Diebe zu: Gegen 11.50 Uhr versuchte ein Mann die Mitarbeiter abzulenken, während ein Zweiter Lebensmittel, Kopfhörer und eine Power Bank in seine Tasche steckte. Als die Mitarbeiter eingriffen, schubste der Diebe eine Angestellte. Nach der Attacke konnte einer der beiden Männer flüchten.

Doch schon wenig später konnte der Flüchtende in der Brennerstraße von Polizisten festgenommen werden. Bei einer Durchsung der beiden stellte sich heraus, dass sie zuvor schon in einem Bio-Geschäft auf Diebestour gegangen waren. Beide Männer kamen in Gewahrsam.

