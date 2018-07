"Blas mir einen": Betrunkener belästigt Polizistin

33-Jähriger sorgte für obszöne Szenen in der Bamberger Innenstadt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Ein 33-Jähriger hat in den frühen Samstagmorgenstunden die Bamberger Innenstadt unsicher gemacht. Erst belästigte er zwei junge Männer und zerstörte deren Auto, dann verhielt er sich gegenüber einer Polizistin extrem anrüchig.

Gegen 3 Uhr morgens hatten zwei junge Männer an der Kettenbrücke die erste Begegnung mit dem ungebetenen Gast. Die Beiden standen mit ihrem Auto am Fahrbahnrand, als der 33-Jährige plötzlich zu ihnen in den Wagen stieg und sie aufforderte, loszufahren.

Als der Fahrer den Mann mit Nachdruck zum Verlassen des Autos aufforderte, versuchte dieser ihn zu schlagen. Anschließend sprang er auf die Motorhaube und beschädigte den Pkw.

Den herbeigerufenen Polizisten begegnete der 33-Jährige aggressiv mit ausgebreiteten Armen und freiem Oberkörper. Noch obszöner wurde es, als er eine Polizistin aufforderte, ihm "einen zu blasen". Um sein Verlangen zu unterstreichen, öffnete er auch noch seine Hose. Die Polizisten nahmen den Mann wegen seines Verhaltens in Gewahrsam. Dabei beleidigte er die Beamten weiter und leistete erheblichen Widerstand. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Der 33-Jährige verbrachte die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet eine Anzeige wegen mehrerer Delikte.

