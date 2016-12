Blutdruck statt Benzin: Neues Ärztehaus für Memmelsdorf

BAMBERG - Gemeinschaftspraxis statt Tankstelle: Der Memmelsdorfer Gemeinderat hat auf einer seiner letzten Sitzungen neue Pläne für das brachliegende Grundstück an der Bahnhofstraße positiv beschlossen. In den nächsten zwei Jahren soll auf der Baufläche ein Ärztezentrum mit mehreren Praxen entstehen.

Der Bebauungsplan steht: In Memmelsdorf soll zügig ein neues Ärztezentrum entstehen. © Harald Munzinger



Die Frage, was auf der Brachfläche in der Bahnhofstraße in Memmelsdorf entstehen soll, beschäftigte Bürger und Gemeinderat bereits Ende 2015. Das Bauvorhaben einer Tankstelle wurde von den Memmelsdorfer Einwohnern per Bürgerentscheid einstimmig abgelehnt.

Backhaus und Café

Der Gemeinderat hat diese Entscheidung akzeptiert und auf der Sitzung am 23. November einen neuen Bebauungsplan eines neuen Investors behandelt: Statt einer Tankstelle soll in der Gemeinde Memmelsdorf nun eine Ärzte-Gemeinschaftspraxis errichtet werden. "In Memmelsdorf herrscht eine große Grundstück-Knappheit", erläutert Kerstin Bönisch von der Pressestelle der Gemeinde Memmelsdorf. "Rechts und links der Bahnhofstraße befinden sich zwei bislang brachliegende Grünflächen und für diese wurden nun neue beziehungsweise geänderte Bebauungspläne beschlossen". Linker Hand soll ein Backhaus mit angeschlossenem Café der bereits im Ort ansässigen Bäckerei Ohland entstehen, die Pläne hierfür sind bereits beschlossene Sache.

Ärztliche Infrastruktur erhalten

Für den Platz auf der rechten Seite gab es nun den neuen Vorschlag eines Ärztehauses. Wie bei dem Ärztezentrum in der Nachbarschaftsgemeinde Drosendorf wird auch hier die Gewobau, Genossenschaft für Wohnungs- Kommunal- und Gewerbebau Bamberg eG, der Betreiber sein. Laut dem Unternehmen haben schon mehrere Ärzte Interesse an einer Gemeinschaftspraxis kundgetan. "Die Arztpraxen in Memmelsdorf sind teils sehr beengt oder nicht immer barrierefrei, ein neues modernes Ärztehaus würde hier bessere Bedingungen schaffen und die ärztliche Infrastruktur in der Großgemeinde erhalten", so Bönisch. Der Bebauungsplan des Investors wird nach der einstimmigen Beschlussfassung des Gemeinderats bei ihren Plänen unterstützt, bislang liegt dem Memmelsdorfer Bauamt nur noch kein konkreter Bauantrag und keine genaue Objektplanung vor. Georg Neuberger von der Gewobau rechnet frühestens im Herbst 2017 mit konkreten Bauplänen einer gewissen Planungsreife.

Weitere Gewerbeflächen

Neben der Ärztepraxis soll das Zentrum außerdem über weitere Gewerbeflächen verfügen beziehungsweise werden ersten Überlegungen zufolge vermutlich zusätzlich andere Dienstleister wie eine Physiotherapie oder eine Apotheke in das Haus einziehen.

Katja Kiesel