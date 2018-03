Blutüberströmter Mann irrte grölend durch Bamberg

23-Jähriger sprang in der Innenstadt einer Autofahrerin auf die Motorhaube

BAMBERG - Er irrte ziellos umher, war am ganzen Körper mit Blut besudelt und schlug immer wieder auf vorbeifahrende Autos ein: Ein verwirrter Mann hat am Sonntagabend in Bamberg mehrere Menschen in Schrecken versetzt.

Der 23-Jährige lief blutverschmiert durch die Stadt und sprang unter anderem einer Autofahrerin auf die Motorhaube. Davor hatte die Polizei bereits mehrere Mitteilungen erhalten, dass ein Mann mit blutgetränkter Kleidung in der Schwarzenbergstraße herumschrie und auf Fahrzeuge einschlug.

Als die 63-Jährige gegen 21.20 Uhr die Straße entlangfuhr, rannte der verwirrte Mann, der sichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, plötzlich laut grölend und mit ausgebreiteten Armen auf die Straße und warf sich auf die Motorhaube. Dann rannte er in Richtung Bahnhof davon.

Die eintreffende Streife konnte den Mann schließlich festhalten. In der unteren Etage eines Parkhauses fanden sie persönliche Gegenstände des Mannes und etliche Blutlachen. Laut seinen Angaben hatte er sich an einem Zaun eine Schnittverletzung zugezogen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

