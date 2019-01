Böller in Hosentasche entzündet: 23-Jähriger schwer verbrannt

Pfennigkracher löste Kettenreaktion aus - Ähnlicher Fall in Coburg - vor 57 Minuten

OBERHAID - Bei einem Silvesterunfall im Stile einer Kettenreaktion ist im Landkreis Bamberg ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger hatte nach Polizeiangaben in Oberhaid einen kleinen Kracher geworfen, der unglücklicherweise auf der Hosentasche des Mannes landete.

Gegen 1 Uhr warf der 26-Jährige in Oberhaid einen sogenannten Pfennigkracher, der versehentlich genau auf der Hosentasche des jungen Mannes landete. Hier war wiederum Leuchtspurmunition gebunkert, die wegen der Hitze explodiert sei, so die Polizei. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Bein und an der Hand. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Spezialklinik. Auch im Landkreis Coburg erlitt ein 19-Jähriger schwere Augenverletzungen, weil eine Rakete von einem Baum abprallte und direkt neben dem jungen Mann explodierte.

jm/dpa