Brand am Bamberger Hafen: Gewerbemüll fängt Feuer

BAMBERG - Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zum Bamberger Hafen ausrücken, da Gewerbemüll auf einem Firmengelände nach Verpuffungen in Brand geriet. Personen wurden dabei nicht verletzt, für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Die Feuerwehr löschte den in Brand geratenen Gewerbemüll. Für die Bevölkerung bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Gefahr. © NEWS5 / Herse

Gegen 21.50 Uhr war auf dem Gelände eines Altmetall-Entsorgungsbetriebs ein leichtes Knallgeräusch zu vernehmen. Durch Verpuffungen geriet ein auf einem freiliegenden Platz gelagerter Gewerbemüll in Brand, die Feuerwehr rückte aus. Laut Polizeiangaben befanden sich zu dem Zeitpunkt keine Personen auf dem Gelände, auch ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude drohte nicht.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, sie musste allerdings die Glutnester längere Zeit im Auge behalten. Eine mögliche Gefahr für die Bevölkerung durch austretende Giftstoffe bestand laut Polizeiangaben zu keinem Zeitpunkt, die Beamten führten sicherheitshalber eine Gefahrenstoffmessung durch, das Ergebnis war negativ.

Ursache für den Brand war vermutlich eine Spraydose, deren Inhalt durch die lange Sonneneinstrahlung und die in der Folge hohen Temeraturen verpuffte.

