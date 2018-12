Es ist Lieblingssendung der Kinder: Die Geschichte vom kleinen Indianerjungen Yakari, der mit Tieren sprechen kann. Jetzt wurde das Stück "Yakari und Kleiner Donner" in der Brose Arena aufgeführt. Mit einer bewegenden Show verzauberten die vielen Akrobaten und Pferde ihre Zuschauer.

Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit einer Fahrerin in Stegaurach (Landkreis Bamberg) verlor diese die Kontrolle über ihr Auto und kam auf der nassen Fahrbahn von der Strecke ab. Ihr Auto überschlug sich und landete im Graben.

Zum Abschluss des Konzertjahres präsentierte der Verein e. V. im Foyer der HUK Coburg die Klazz Brothers & Cuba Percussion mit ihrem Weihnachtskonzert. Das Konzert bot eine bunte Mischung bekannter Weihnachtslieder aus aller Welt in ungewöhnlichen Arrangements. Trotz vorweihnachtlicher Stimmung durften an diesem Abend aber auch Salsa-Lieder nicht zu kurz kommen.

Der Adventsmarkt rund um die malerische Elisabethenkirche gehört zu den Highlights der Bamberger Vorweihnachtszeit. Am ersten Adventswochenende öffnete er auch in diesem Jahr wieder seine Pforten und Kunstaussteller und Handwerker aus der Region präsentierten ihre selbstgemachten Stücke. Am Adventssonntag spielte das Wetter zwar nicht ganz mit, aber mit Regenschirmen und einer heißen Tasse Glühwein ausgestattet, trotzten die dennoch zahlreichen Besucher dem Regen und für die kleinen Besucher schaute sogar der Nikolaus vorbei.