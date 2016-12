Auf Stauende aufgefahren und hohen Sachschaden verursacht: Ein Kaminbrand in der Unterauracher Straße in Bamberg sorgte durch die nötige Verkehrssperrung auf der nahen Bundesstraße für einen Stau, dessen Ende ein 39-Jähriger in seinem Auto übersah. Er prallte mit seinem Wagen in das Heck eines anderen Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. © NEWS5 / Merzbach