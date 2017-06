Brandstiftung? Loderndes Feuer am Bamberger Kulturamt

Polizei entdeckt Flammen am Gebäude zufällig und sucht nun Zeugen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Wurde das Kulturamt in Bamberg Opfer eines Brandanschlags? Am frühen Samstagmorgen entdeckten Polizisten zufällig ein loderndes Feuer an der Rückseite des Gebäudes. Nun suchen die Beamten Zeugen.

Eine Polizeistreife entdeckte gegen 4 Uhr morgens ein "loderndes Feuer" an der Rückseite des Kulturamtes, wie es in der Mitteilung heißt. Ein Stromverteilerkasten und eine Mülltonne in unmittelbarer Nähe des Gebäudes brannten lichterloh.

Die Beamten verständigten sofort die Feuerwehr, die den Brand löschte. Eine große grüne Mülltonne war komplett geschmolzen, eine andere teilweise. Der Stromverteilerkasten war total ausgebrannt und die Gebäudefassade des Kulturamtes verrußt.

Wie es zu dem Brand kam, ermittelt derzeit die Polizei. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0951/9129-210 zu melden.

