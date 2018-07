Brose Bamberg treibt seinen Umbruch voran

Offenbar stehen den Oberfranken weitere Abgänge bevor - vor 48 Minuten

BAMBERG - Nachdem mit Daniel Hackett, Leon Radosevic, Dorell Wright, Dejan Musli und Youngster Tibor Taras bereits fünf Spieler den Verein verlassen haben, könnten in nächster Zeit weitere Abgänge bevorstehen.

Luka Mitrovic, ehemals Hoffnungsträger des Vereins, könnte bald der nächste Abgang der Oberfranken sein. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Der entthronte Serienmeister Brose Bamberg scheint den angekündigten Neuaufbau weiter konsequent umzusetzen und plant bereits mit zwei Abgängen. So berichtet zum Beispiel der in Basketballkreisen zumeist bestens informierte Sportjournalist David Pick auf seinem Twitter-Account, dass die Oberfranken derzeit an einer Vertragsauflösung von Luka Mitrovic arbeiten.

Sinnbild einer Seuchensaison

Luka Mitrovic könnte als Sinnbild der abgelaufenen Seuchensaison stehen. Als einer der neuen Hoffnungsträger kam der Serbe im vergangenen Sommer aus Belgrad nach Bamberg und bekam einen langfristigen Vertrag bis 2020. Zu Saisonbeginn schienen sich Bambergs Hoffnungen auch zu bestätgen. Der junge Power Forward startete gleich in einem ersten Spiel für Brose - am zweiten Spieltag gegen Gießen - mit einem Double Double (12 Punkte, 10 Rebounds) und gehörte in der Anfangsphase der Spielzeit zu den Konstanten im oberfränkischen Spiel.

Diverse Verletzungen sorgten dann aber dafür, dass der 25-Jährige vollkommen seinen Rhythmus verlor und auch nach seiner Genesung zum Saisonende nicht mehr zurück zu seiner Form fand. Insgesamt stand Mitrovic 19 Mal für Bamberg auf dem BBL-Parkett, machte dabei 7,7 Punkte, griff sich 4,6 Rebounds und gab 2,2 Assists. In 16 Partien trug er das internationale Jersey und zeichnete sich dabei für 4,2 Zähler und 3,1 Rebounds verantwortlich.

Kein neuer Vertrag für Lucca Staiger?

Auch Scharfschütze Lucca Staiger steht in der Domstadt vermutlich vor dem Aus, wie eine am Wochenende versehentlich versandte Presemitteilung seitens des Vereins vermuten lässt. Der Nationalspieler kam zur Saison 2015/2016 vom Erzrivalen aus München zu Brose Bamberg. Während seiner Zeit in der Domstadt streifte sich der Dreierspezialist 117 Mal das Bamberger BBL-Trikot, 68 Mal das europäische Jersey über. In der Statistik stehen insgesamt 630 Punkte (national) und 377 (international).

Wann die Domstädter offiziell zu den beiden Personalien Stellung beziehen, ist noch unklar.

