Brutale Attacke in Bamberger Sandtraße: Zwei Männer angeklagt

Opfer wurden im Juli 2017 niedergeschlagen und teils schwer verletzt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Nachdem sie zwei Männer im Juli 2017 in der Sandstraße in Bamberg niedergeschlagen und teils sogar lebensgefährlich verletzt haben, hat die Staatsanwaltschaft nun gegen die beiden Angreifer Anklage erhoben.

Die Ermittlungen wegen der gewalttätigen Angriffe auf zwei Männer im Juli 2017 wurden zwischenzeitlich abgeschlossen: Ein 28-Jähriger ist dringend tatverdächtig, in der Bamberger Sandstraße einen 35-jährigen Mann mit einem Kniestoß zu Boden geworfen zu haben. Mit einem weiteren Tritt gegen den Kopf soll er diesem danach lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Damit hatte der 28-Jährige, so die Staatsanwaltschaft Bamberg den Tod des Mannes zumindest billigend im Kauf genommen. Der Tatverdächtige, gegen den wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird, befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

In einem zweiten Fall steht ein Mann im dringenden Verdacht, sein Opfer mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen zu haben. Als der Geschädigte bereits am Boden lag, hatte der Angreifer noch mehrmals mit dem Fuß gegen den Körper des Mannes getreten, sodass dieser erhebliche Schmerzen und Prellungen erlitt. Der Haftbefehl gegen den zweiten Angeschuldigten wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Im Zuge der Ermittlungen wurden außerdem zwei Zeugen wegen Aussagedelikten zwischenzeitlich zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Einses der beiden Urteile sei jedoch noch nicht rechtskräftig, so Oberstaatsanwalt Bachman.

