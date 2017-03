Am Wochenende gingen einmal mehr die Narrenzünfte durch die Straßen von Memmelsdorf (Landkreis Bamberg). Bei traumhaft schönen Wetter zogen über 50 Wagen durch die Innenstadt.

Auch in Oberfranken regieren die Narren und feiern bunten Fasching: "Spektakel auf Schloss Narrenfels" war dieses Jahr das Motto bei der Fete in Gundelsheim im Landkreis Bamberg. In der Sporthalle kamen die Anhänger der fünften Jahreszeit zusammen.