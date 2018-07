Bürgerbegehren: 13.000 Stimmen für den Hauptsmoorwald

BAMBERG - Die Unterschriftensammlung der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" ist beendet und kann sich mit einer Rekordzahl von über 13.000 Unterschriften nun mit dem Titel erfolgreichstes Bürgerbegehren Bambergs schmücken. Ein Bürgerentscheid ist nun möglich – die Stadt hat einen Monat Zeit die Zulässigkeit des Begehrens zu prüfen.

Über 13.000 Unterschriften machen das Bügerbegehren zur Rettung des Hauptsmoorwaldes zum erfolgreichsten, das es jemals in Bamberg gab – Grund zur Freude für die Initiatorinnen und Initiatoren. Foto: Bernd Zwönitzer



Am Nationalparktag, den 09. Juni 2018, fiel der Startschuss für die Unterschriftensammelaktion der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald", die sich gegen die geplante Rodung eines Teils des Waldes für die Errichtung eines neuen Gewerbeparks und einer Polizeiliegenschaft einsetzt. Knapp eineinhalb Monate später, am gestrigen Ehrenamtstag, der auf den 28. Juli fiel, beendete die Initiative nun das Projekt – und die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer hat alle Erwartungen übertroffen: Binnen rund sieben Wochen waren mehr als 13.000 Stimmen zusammengekommen. Eine "derartig große Unterstützung für das Bürgerbegehren haben wir in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet", so Antonia Grim, eine der Hauptinitiatorinnen des Projekts.

"Unglaubliches bürgerschaftliches Engagement"

Ob das Begehren zulässig ist, wird nun innerhalb eines Monats von der Stadt geprüft. Foto: Bernd Zwönitzer



Bis kurz vor Beendigung der Sammlung konnte sich noch in die Listen eingetragen werden, die die Initiative und der Bund Naturschutz an einem gemeinsamen Stand bereithielten. Volker Braun, ebenfalls einer der Hauptinitiatoren des Zusammenschlusses ist stolz auf das "unglaubliche bürgerschaftliche Engagement vieler Bamberger, die als Unterstützer und Sammelhelfer und Sammelhelferinnen in den letzten Wochen unterwegs waren" und bedankt sich außerdem bei "den mittlerweile etwa 130 Sammelstellen in Gewerbe, Einzelhandel und Gastronomie, die es ermöglicht haben, dass wir fast flächendeckend in Bamberg Unterschriftenlisten auslegen konnten". Am morgigen Montag, den 30. Juli 2018, werden die Unterschriften nun im Ordnungsamt übergeben – doch auch nach der Abgabe können noch einige Zeit Unterschriftenlisten nachgereicht werden.

Signal an die Stadt – so viele Unterschriften wie noch nie

Die über 13.000 Unterschriften lösen das bis dahin erfolgreichste Bürgerbegehren der Stadt Bamberg, den Radentscheid mit 8.700 Unterschriften, nun ab – noch nie wurden in Bamberg so viele Unterschriften zusammengetragen. Björn Scharf sieht hierin ein deutliches Signal der Bürger gegen die fehlende aktive Beteiligung der Bürger seitens der Stadt während der Planungsphase, welche er schon zuvor kritisiert hatte. "Vielleicht ist das nun der letzte Impuls, der notwendig war, um diese verunglückte Planung zurückzunehmen und sich wieder auf eine Politik im Interesse der Bamberger Bürger zu verständigen", so Scharf.

Entscheidung über Zulässigkeit

Für Martin Bücker den Vorsitzenden des Bund Naturschutz, einem der Bündnispartner für das Bürgerbegehren, gilt es nun, "sachlich und fachlich kompetent der gezielten Irreführung der Stadt über den Zustand der Muna entgegenzutreten." Innerhalb von einem Monat nach der Einreichung des Bürgerbegehrens muss der Stadtrat jetzt über die Zulässigkeit des Begehrens entscheiden. Wurde die Zulässigkeit festgestellt, dürfen bis zum Bürgerentscheid keine gegensätzlichen Entscheidungen mehr getroffen werden. Der Bürgerentscheid selbst muss dann spätestens nach drei Monaten stattfinden.

