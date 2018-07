Für das Canalissimo Kulturfest hätte das Wetter zumindest am Freitagabend nicht schöner sein können. Die Bamberger lauschten bei lauem Sommerabend-Feeling verschiedenen Bands, darunter Boogie Balls, the Honkeytones und Esther Jung. Am Kanal konnten die Besucher bei einem kühlen Getränk entspannen. © Alexander Roßbach

Feuerwehreinsatz in Walsdorf: Holzhaufen brennt lichterloh Am Donnerstag, gegen 23 Uhr, ist ein Haufen Schnittholz bei Walsdorf im Landkreis Bamberg in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Bei dem Einsatz verletzte sich ein Feuerwehrmann, allerdings nicht in Zusammenhang mit dem Feuer. Die Ursache ist bisher unklar.

Krimiabend in Bamberg: Klaus-Peter Wolf liest aus "Totentanz am Strand" Der Drehbuch- und Krimiautor Klaus-Peter Wolf gab sich am Donnerstagabend in der Osianderschen Buchhandlung in Bamberg die Ehre und las vor 160 begeisterten Gästen aus "Ostfriesenfluch" und seinem neuesten Werk "Totentanz am Strand". Die Zuhörer dankten es ihm mit nicht endendem Applaus.