Canalissimo: Kulturspektakel am Bamberger Kanal

Buntes Musikprogramm auf mehreren Bühnen - Venezianische Show am Samstag - vor 42 Minuten

BAMBERG - An diesem Wochenende lassen die Bamberger beim Canalissimo Kulturfest am Kanal die Seele baumeln. Mit kühlen Getränken machten es sich die Besucher am Freitagabend vor den Bühnen gemütlich und lauschten der Musik von Esther Jung, Boogie Balls und the Hunkytones. Am Samstagabend folgt eine venezianische Show.

Bilderstrecke zum Thema Canalissimo: Bamberger feiern gemütliches Kulturfest am Kanal



evo