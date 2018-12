Mit voller Wucht steuerte ein Mann am Mittag des Heiligabends grundlos auf Autos zu und rammte diese. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriff der Mann die Flucht und fuhr in eine Sackgasse. Dort bog er in ein Privatgrundstück ein, wo er mit seinem Geländewagen auf eine Treppe kam. Erst dort fand seine Irrfahrt ein Ende. © NEWS5 / Merzbach