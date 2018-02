"CHINO 2018" - Filmfest in Bamberg endet als voller Erfolg

BAMBERG - Am Mittwochabend, den 07.02.2018, endete Bambergs erstes chinesisches Filmfestival "CHINO" im Lichtspiel Kino Bamberg. Die viertägige, von Studierenden der Otto-Friedrich-Universität organisierte Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot einen umfassenden Eindruck aus der Welt der chinesischen Filmkultur.

Die Organisatoren freuten sich über gut gefüllte Kinosäle bei "CHINO" - dem ersten, chinesischen Filmfestival, das den Gästen einen Überblick über die Bandbreite der cineastischen Landschaft Chinas bot. © Maria Svidryk



München, Erlangen, Berlin... und nun auch: Bamberg. Mit der Ausrichtung des CHINO 2018 darf sich die Domstadt nun in die Aufzählung derjenigen Städte einreihen, die regelmäßig chinesische Filmfestivals veranstalten.

Vier Tage lang, vom 04. - 07. Februar 2018, verwandelte sich das Lichtspiel Kino in der Unteren Königstraße in ein Mekka der chinesischen Filmkunst: Insgesamt 18 Filme aus unterschiedlichsten Jahrzehnten und verschiedenen Genres flimmerten hier über die Leinwand und vermittelten den Gästen einen umfassenden Eindruck über die Bandbreite des chinesischen Kinos.

Uni-Projekt mit internationalem Teamgeist

Jeder der vorgeführten Filme wurde durch eine Einführung eingeleitet, die den Inhalt des Films, wie zeitliche und thematische Hintergründe zusammenfasste und außerdem auch ins Chinesische übersetzt wurde. © Maria Svidryk



Organisiert wurde das Festival von einer Gruppe deutscher, chinesischer und internationaler Studierender der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Rahmen eines Seminars des Lehrstuhls Literatur und Medien. Dessen Leitung übernahm Prof. Dr. phil. habil. Jörn Glasenapp, der schon lange eine Leidenschaft für das chinesische Kino hegt: "Zudem haben wir im Fach Literatur und Medien viele Studierende aus China und ich beschäftige mich intensiv mit Filmfestivals. Insofern lag es nahe, ein solches mit chinesischem Schwerpunkt einmal selbst auf die Beine zu stellen". Der seit 2010 in Bamberg lehrende Dozent zeigte sich begeistert von dem "nationale Grenzen überschreitenden Teamgeist" der Seminarteilnehmer: "Die Zusammenarbeit mit den Studierenden hätte überhaupt nicht besser sein können: Engagement, Begeisterung, Teamdenken - alles passte zu hundert Prozent!" Die Organisation wurde in verschiedene Teilgruppen eingeteilt und das Festivals so in einem gemeinsamen Projekt seit Oktober 2017 vorbereitet.

Abwechslungsreiches Programm mit filmhistorischen Fokus

Das Festival wurde am Sonntagabend nach der Eröffnungsrede Glasenapps mit dem Gangster-Klassiker "Shanghai Serenade" von Zhang Yimou aus dem Jahr 1995 eingeleitet. Terezie Kosmáková verlieh der Veranstaltung mit Piano-Musik aus "Happy Together", "A chinese ghost story" und "Tiger & Dragon" die passende Atmosphäre. Für die folgenden Tage hatten die Organisatoren ein buntes Programm zusammengestellt. Von Klassikern der chinesischen Filmgeschichte, Animations-, Real- und Spielfilmen, über Dokumentationen, Stummfilme und solche aus dem Arthouse-Genre. Der älteste gezeigte Film war "The Goddess" aus dem Jahr 1934, entstanden unter der Regie von Wu Yongang, die neuesten kamen erst im letzten Jahr in die Kinos: "Have a nice day" von Liu Jian und "Bangzi Melody" von Zheng Dasheng.

Chinesische Kultur im deutschen Kino

Das gemütliche Lichtspiel-Kino in der Unteren Königstraße war Austragungsort des CHINO 2018. © Lena Mitterndorfer



Ergänzt wurde das filmische Programm durch Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden zu einzelnen Filmen und dem chinesischen Kino im Allgemeinen und bot Platz für Zuschauerfragen. Chinesische Studierende ermöglichten den Gästen außerdem, sich in der Welt der Kalligraphie und chinesischen Schriftzeichen, sowie der Papierkunst Origami auszuprobieren. Eine Fotoausstellung in der "ScheinBar" des Kinos, mit Fotografien der chinesischen Seminarteilnehmer zeigte neben der filmischen auch die landschaftliche Vielfalt Chinas.

"CHINO wird wieder stattfinden!"

Das viertägige Filmfest endete am Mittwochabend mit dem 2000 entstandenen Film "Tiger & Dragon" und der anschließenden Verleihung des "CHINO-Awards". Die Zuschauer hatten nach jedem Film die Möglichkeit eine Voting-Karte auszufüllen und den eben gesehenen Film zu bewerten. Der Publikumspreis kürte schließlich "Tao Jie - ein einfaches Leben" von Ann Hui (2011) zum beliebtesten Film des Festivals. Glasenapp fand zum Abschluss des Festivals eine klare Antwort auf die Frage nach einer zweiten Auflage des CHINO: "Ja! Die Entscheidung ist längst gefallen - CHINO wird wieder stattfinden!"

