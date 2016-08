Fünf Tage lang herrscht in Bambergs historischer Altstadt Ausnahmezustand: Zur 66. Sandkerwa wird gegessen, getrunken, gefeiert und getanzt. Ob am Regnitzufer oder im kühlen Hinterhof, die Besucher genießen das traditionelle Volksfest.

Die 66. Sandkerwa in Bamberg wurde am Donnerstag von Oberbürgermeister Andreas Starke, Staatsministerin Melanie Huml und dem Bamberger Bürgerverein offiziell eröffnet. Fünf Tage lang dauert das traditionelle Fest in Bambergs historischer Innenstadt.

Das 10. "Blues und Jazz Festival" findet vom 5. bis 15. August in der Bamberger Innenstadt und auf Bühnen in der Umgebung statt. Mit über 70 Live-Auftritten bringen die Musiker den Geist von New Orleans in die Domstadt und bieten dem Publikum ausgelassene Stimmung bei grandiosen Klängen.