Der Maxplatz im Farbenrausch: Der Stoffmarkt 2017

Nähbegeisterte aus Bamberg und der Region in der Innenstadt - vor 29 Minuten

BAMBERG - "Näh es selbst!" lautet das Motto, denn Individualität liegt im Trend. Mit dem richtigen Stoff und etwas Inspiration, wird das Shirt modisch aufgepeppt oder aus der Tasche ein Unikat. An über 70 Ständen konnte man am Freitag in Bamberg nach Herzenslust einkaufen.

Bilderstrecke zum Thema Bunte farben, besondere Materialien: Der Stoffmarkt in Bamberg Am Freitag stand die Bamberger Innenstadt wieder ganz im Zeichen von Kreativität, Farben und Stoffen: Der traditionelle deutsch-holländische Stoffmarkt lockte wieder zahlreiche nähbegeisterte in die Domstadt - denn der Trend geht immer mehr zum selber machen.



Frank Märzke