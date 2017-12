Drei Männer nach Geschäften mit Crystal Meth in Haft

BAMBERG - Nach umfangreichen Ermittlungen haben die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg drei Männer überführt, die mit Crystal gehandelt haben sollen. In einem Schrebergarten eines 42-Jährigen fanden die Ermittler auch Waffen.

Ein Teil des sichergestellten Crystals. Foto: Polizei



Die drei Männer aus dem Landkreis Bamberg gerieten zunächst im September im Rahmen anderweitiger Ermittlungen in den Fokus der Kriminalpolizei.

Die Beamten zogen dann Ende November zunächst einen 42-jährigen Tatverdächtigen aus dem Verkehr. Spezialisten entdeckten in seinem Auto ein verbautes Paket mit rund 870 Gramm Crystal Meth. Bei der Durchsuchung seines Schrebergartengrundstücks fand die Polizei außerdem zahlreiche Schuss- und Stichwaffen, sowie diverse Munition. Einen Tag später erließ die Staatsanwaltschaft Bamberg einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen.

Komplizen aufgespürt

Zur gleichen Zeit nahm die Kriminalpolizei auch seine beiden Komplizen, einen 28-Jährigen und einen 35-Jährigen, vorläufig fest. Die Beamten erfuhren, dass der 35-Jährige dem 42-Jährigen wohl geholfen hatte, das Crystal aus Tschechien nach Bamberg zu bringen, wo es für den Weiterverkauf vorgesehen war.

Als er den Polizisten ins Netz ging, hatte der 35-Jährige in seinem Auto zusätzlich 120 Gramm Crystal, sowie weitere Rauschgiftutensilien versteckt. Außerdem hatte der Mann an dem von ihm benutzten Leihwagen andere Kennzeichen und gefälschte Stempel angebracht. Wenig später spürte die Polizei auch den 28-Jährigen auf und nahm ihn fest. In dessen Wohnung wurden eine kleine Menge Crystal und weitere Beweismittel sichergestellt.

Die beiden Komplizen kamen ebenfalls in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern derweil noch an.

