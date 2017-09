Dreiste Diebe erbeuten vierstellige Geldsumme in Postfiliale

BAMBERG - Am Mittwochnachmittag ist aus einer Postfiliale in einem Bamberger Supermarkt Bargeld entwendet worden. Die Diebe konnten mit dem Auto flüchten, weshalb die Kriminalpolizei Bamberg nach Zeugen sucht.

Laut der Polizeiinspektion Bamberg betrat ein Mann gegen 15.45 Uhr den Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße und täuschte bei der Angestellten in der Postfiliale vor, Hilfe bei der Warensuche zu brauchen. Während die Frau mit dem Unbekannten in eine Abteilung des Marktes ging, kam ein weiterer Mann in die Postfiliale und stahl dort das Bargeld aus der Kasse. Als der Dieb das Geschäft gerade verlassen wollte, verlor er Geld, weshalb ein hinzukommender Postbote auf ihn aufmerksam wurde. Er folgte dem wegrennenden Täter in die Würzburger Straße stadteinwärts.

Ein Passant konnte noch beobachten, dass der Dieb in einen blauen Chevrolet mit Gelsenkirchener Kennzeichen (GE) einstieg. Am Steuer hatte offenbar bereits ein weiterer Mittäter gewartet. Den Unbekannten gelang letztendlich mit einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag die Flucht. Eine Fahndung nach dem Auto verlief ohne Ergebnis.

Der Dieb wird als etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, mit athletischer Figur und südländischem Aussehen beschrieben. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, hellblauer Jeans und einer schwarzen Cap mit den weißen Buchstaben "NY".

Der zweite Täter, welcher die Angestellte ablenkte war ebenfalls 30 Jahre alt, geschätzte 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Aussehen und trug ein weißes T-Shirt unter einer schwarzen Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie eine schwarze Cap.

Die Kripobeamten bitten um Mithilfe: Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951 9129-491 in Verbindung zu setzen.

