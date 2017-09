Drogenbanden gesprengt: 27 Festnahmen in Oberfranken

Zehn Kilo Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und kleinere Mengen an Marihuana - vor 7 Minuten

BAMBERG - Gleich zwei Dealerbanden aus dem Raum Bamberg war die Polizei in Oberfranken auf der Spur. Verdeckte Ermittler hefteten sich an die Fersen von Drogenkurieren und Dealern. Nun sitzt eine Reihe von Verdächtigen in Untersuchungshaft.

Doch kein Zugproviant! Die Dealer versteckten Haschischplatten im Fladenbrot © Polizei



Doch kein Zugproviant! Die Dealer versteckten Haschischplatten im Fladenbrot Foto: Polizei



Die Polizei in Oberfranken hat zwei Drogenbanden gestoppt. 27 Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ihnen wird vorgeworfen, im Raum Bamberg mit Haschisch und Ecstasy gehandelt zu haben. Monatelang hatten verdeckte Ermittler die Spuren der mutmaßlichen Drogendealer verfolgt. Sie stellten zehn Kilogramm Haschisch, 100 Ecstasy-Tabletten und eine kleine Menge Marihuana sicher. In Berlin und Stuttgart besorgten sich die Banden demnach die Drogen.

Zu ersten Festnahmen kam es im April, als ein 30-Jähriger und ein 22-Jähriger mit Drogen im Gepäck im Fernbus von Berlin zurück nach Bamberg reisten. Auf einem Rastplatz stoppten die Beamten den Bus. Der 30-Jährige wurde von der Polizei als Großdealer in der Region eingestuft.

Diese Drogen konsumiert niemand mehr - Drogenversteck wurde im Gepäck im Fernbus von Berlin nach Bamberg aufgedeckt. © Polizei



Diese Drogen konsumiert niemand mehr - Drogenversteck wurde im Gepäck im Fernbus von Berlin nach Bamberg aufgedeckt. Foto: Polizei



Einige Zeit später schnappte die Polizei vier Tatverdächtige an einer Fernbushaltestelle in Bamberg. Weitere Verdächtige waren mit dem Auto auf der Autobahn von Berlin nach Oberfranken unterwegs und wurden dabei festgenommen. Auch per Zug waren die mutmaßlichen Drogenhändler auf Reisen - und gingen dabei der Polizei ins Netz. Zwei 22 und 28 Jahre alte Bandenmitglieder hatten dabei im Mai 2017 500 Gramm Haschisch in einem mehrlagigen, gut verpackten Fladenbrot versteckt, wie die Ermittler mitteilten.

Unter den ebenfalls verhafteten Drogendealern, die Mitte Juli festgenommen wurden, waren zwei 19 und 22 Jahre alte Männer aus Coburg und ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg.

Die Beamten wollen nun ihre Ermittlungen fortsetzen, um möglicherweise noch weitere Hintermänner und Lieferanten zu stellen, wie ein Polizeisprecher sagte. Mit den Festnahmen sei jedoch bereits ein großer Schlag gegen die Szene gelungen. Erste Gerichtsverfahren gegen die verdächtigen Männer sollen bereits im Oktober starten.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Kathrin Zeilmann/dpa/lye