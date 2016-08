Drogenlager bei Senior: Dealer in Bamberg festgenommen

BAMBERG - Großer Fund: Nach Ermittlungen gegen einen verdächtigen Drogendealer in Bamberg stellten die Beamten einen 65-jährigen Mann am vergangenen Dienstag in seiner Wohnung. Dort entdeckten sie ein Sammelsurium an Betäubungsmitteln sowie eine hohe Summe Bargeld.

Ein ganzes Lager voll unterschiedlicher Drogen hat die Kriminalpolizei bei einem 65 Jahre alten mutmaßlichen Dealer gefunden.

Rund 3,5 Kilo Haschisch, knapp 90 Gramm Crystal, 117 Ecstasy-Tabletten, mehr als 800 LSD-Trips, etwa acht Gramm Amphetamin und mehrere Rauschpilze entdeckten die Beamten in der Wohnung des Mannes in Bamberg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Der Mann sitzt demnach nun in Untersuchungshaft. In der Wohnung fanden die Beamten zudem mehrere Tausend Euro Bargeld, die den Vermutungen der Ermittler zufolge aus Drogengeschäften stammen.

Die Beamten stellten die umfangreiche Beute sicher und brachten den mutmaßlichen Drogendealer in eine Justizvollzugsanstalt. Angaben zu Hintermännern und Komplizen wollte der 65-Jährige nicht machen.

Die Kriminalpolizei und die Bamberger Staatsanwaltschaft ermittelt nun in diesem Fall.

