Ein Toter und ein Schwerverletzter nach Unfall bei Bamberg

Nach polizeilichen Erkenntnissen waren die Männer nicht angeschnallt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Auf der Verbindungsstraße zwischen Sandhof und Appendorf im Landkreis Bamberg sind am Donnerstagmorgen zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Ein 37-Jähriger kam dabei ums Leben, sein Beifahrer wurde schwer verletzt.

Ein Mercedes stieß am Donnerstagmorgen bei Appendorf frontal mit einem Peugeot zusammen. Ein Fahrer starb noch an der Unfallstelle. © News5



Kurz vor 7 Uhr war der 37-Jährige mit seinem Peugeot 206 auf der Kreisstraße zwischen Sandhof und Appendorf unterwegs. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Wagen dann in einer leichten Rechtskurve zuerst ins Bankett und anschließend auf die Gegenspur, wo er dann frontal in den entgegenkommenden Mercedes-Geländewagen einer 55-Jährigen prallte. Durch den heftigen Zusammenstoß starb der 37-Jährige noch an der Unfallstelle. Sein 27-jähriger Beifahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die Mercedesfahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang klären.

Nach ersten Erkenntnissen der Unfallermittler waren die beiden Männer im Peugeot nicht angeschnallt. Die Kreisstraße musste während der Unfallaufnahme und für die Bergung der Fahrzeuge sowie Reinigung der Fahrbahn bis etwa 10.30 Uhr komplett gesperrt werden.

Der Artikel wurde um 12.45 Uhr aktualisiert.

dpa/jm