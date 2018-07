Eine Person stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B505

Zwei Beteiligte wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt - vor 28 Minuten

PETTSTADT - Rettungskräfte wurden am Samstagnachmittag an die B505 bei Pettstadt gerufen: Zwei Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen. Inzwischen gibt es die traurige Gewissheit: Ein Beteiligter ist verstorben.

Zwei Fahrzeuge sind am Samstagnachmittag auf der B505 bei Pettstadt (Landkreis Bamberg) frontal zusammengestoßen. Dabei wurden nach Polizeiangaben zwei Beteiligte in den Autos eingeklemmt. Rettungskräfte rückten an, um zu helfen.

Inzwischen ist bekannt: Einer der Beteiligten ist verstorben. Genauere Informationen zum Unfallhergang und zum Zustand anderer involvierter Personen gibt es aktuell noch nicht.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

