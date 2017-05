Eklat um Sandkerwa: Fraktionschef Müller lässt Amt ruhen

BAMBERG - Nach Wellen der Empörung über seine abfälligen Äußerungen über Besucher der Sandkerwa hat der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bamberger Stadtrat, Helmut Müller (73), die Konsequenzen gezogen: Der Unionspolitiker hat sich selbst eine Denkpause verordnet und lässt sein Amt vorerst ruhen.

Ob die Sandkerwa heuter stattfinden wird, ist noch ungewiss. © Markus Raupach



Gleichzeitig bat Müller alle Kerwa-Besucher, die sich durch seinen Meinungsbeitrag diffamiert fühlten, "ehrlich und aufrichtig" um Verzeihung. Außerdem entschuldigte sich der 73-Jährige bei allen CSU-Mitgliedern, die für seine unglückliche Wortwahl den Kopf hätten hinhalten müssen.

Der Fraktionschef hatte laut Medienberichten gesagt: "Die Sandkerwa ist eine Belustigung für das Prekariat. Niedere Schichten kommen zusammen, um sich zu besaufen". Die beiden Sätze hatten in Bamberg wie auch in sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. Müller gab sich nach dem unerwarteten Echo zerknirscht: "In meiner über 30-jährigen politischen Tätigkeit ist mir noch nie ein derart gravierender Fehler unterlaufen".

CSU-Ortsverbände in Bamberg hatten sich da schon vom Fraktionsvorsitzenden distanziert, die Junge Union forderte, Müller müsse von seinen Ämtern zurücktreten. Der CSU-Kreisvorsitzende, Bürgermeister Christian Lange, sprach von einem "gravierenden Missgriff".

Die Sandkerwa lockt jedes Jahr im August Hunderttausende Besucher in die Stadt. In diesem Jahr steht die traditionsreiche Veranstaltung auf der Kippe, weil dem Veranstalter die finanziellen Risiken und die Sicherheitsauflagen zu hoch erschienen. Die Stadt ist derzeit fieberhaft um eine Rettung der Sandkerwa bemüht.

hma