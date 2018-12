Erfolge beim Anbau: Wird Bamberg zur Ingwer-Hochburg?

BAMBERG - Hilfreich gegen Fieber und Erkältung, aber auch lecker im Kochtopf: Ingwer ist ein gefragtes Produkt. Bislang wird die Knolle in Asien und Südamerika angebaut - das soll sich ändern. In Franken wird am Ingwer aus Bayern geforscht.

Ingwer wird normalerweise vor allem in Indien, Indonesien, China, Südamerika, aber auch auf den Fidschi-Inseln angebaut. Im Tee entfaltet er seine heilsame Wirkung. Foto: africa studio/shutterstock.com/Maga



Ingwer kann auch im Freistaat prächtig gedeihen. Das zeigen Versuche der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Bamberg, die die exotische Knolle in diesem Jahr erstmals versuchsweise unter Folienabdeckung angebaut hat. Das Ergebnis sei ein gefragtes Produkt von hoher Qualität, sagte Versuchsingenieurin Birgit Rascher. In dieser Frische bekomme man importierten Ingwer hierzulande nicht. Ingwer wird normalerweise vor allem in Indien, Indonesien, China, Südamerika, aber auch auf den Fidschi-Inseln angebaut.

Vergangenes Jahr hatte die Anstalt den Ingwer noch ausschließlich im beheizten Gewächshaus angebaut. Die Jungpflanzen benötigten dort eine Temperatur von 20 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent, weil eine tropische beziehungsweise subtropische Umgebung simuliert wurde - mit viel Wärme und einer hohen Luftfeuchtigkeit. Die Mitarbeiter der Versuchsanstalt ernteten am Ende 750 Kilogram der Knolle. Ein Teil der Menge sei verkauft und der Rest unter anderem in der Behörde als Weihnachtsgeschenk verteilt worden, berichtete Rascher.

Weitere Versuche im kommenden Jahr

Heuer wurde parallel dazu Ingwer nur unter Folienabdeckung gepflanzt - also ohne zusätzliche Wärmezufuhr. Diese Anbauvariante benötigt weit weniger Energie. Im kommenden Jahr sollen die Versuche weitergehen, wie Rascher ankündigte. Unter anderem will das Team den Dünger und den Wasserbedarf weiter erforschen. Bislang hätte sich die Menge von Feuchtigkeit und Dünger an den Werten aus den eigentlichen Anbauländern orientiert.

Für die Böden im Gewächshaus sei Ingwer eine gute Abwechslung. Genau wie in der Landwirtschaft auf freiem Feld sei auch beim Anbau unter Glasdach die Fruchtfolge wichtig, um den Boden fruchtbar zu halten. Zudem sei Ingwer ein beim Verbraucher bereits etabliertes Produkt und werde gut angenommen. Deshalb habe man sich für den Anbauversuch entschieden. Ingwer gilt als wichtige Zutat in der Küche, aber auch als bedeutende Heilpflanze.

