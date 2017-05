Erneut schwerer Motorrad-Unfall am Würgauer Berg

SCHESSLITZ - Ein 19-Jähriger ist am Sonntagnachmittag am Würgauer Berg bei Scheßlitz mit dem Motorrad verunglückt. Die Strecke ist bei Motorradfahrern beliebt und gleichzeitig berüchtigt.

Am Sonntagnachmittag ist ein Biker auf der berüchtigten Strecke am Würgauer Berg verunglückt. © NEWS5 / Herse



Der junge Mann wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 19-Jährige kurz vor 15 Uhr mit einer Gruppe Motorradfahrer auf der B22 nach Roßdorf am Berg unterwegs. Kurz vor dem oberen Bereich des Berges rutschte er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn und wurde in eine Wiese geschleudert.

Bereits am Samstag ereignete sich am Würgauer Berg ein schwerer Motorradunfall.

