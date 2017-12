Eröffnung des Bamberger Krippenweges

BAMBERG - Bamberg verwandelt sich mit Anbeginn der besinnlichen Zeit wieder - nun bereits zum 34. Mal - in eine Krippenstadt. An 36 Stationen präsentieren sich zahlreiche Krippen unterschiedlichster Arten, Herkunft und Größe und stimmen die Besucher auf die Weihnachtszeit ein.

Die Weihnachtsausstellung im Diözesanmuseum zeigt in diesem Jahr anlässlich der zehnjährigen Bistumspartnerschaft mit dem Senegal einige Krippen von dort und aus weiteren afrikanischen Ländern. © Pressestelle Erzbistum Bamberg/Hendrik Steffens



Ob groß oder klein, historisch oder modern, aus dem heimatlichen Franken oder dem weit entfernten Afrika - Bamberg wird auch in diesem Jahr zu Beginn der Adventszeit wieder zur Krippenstadt und zeigt im gesamten Stadtgebiet eine beeindruckende Vielfalt der unterschiedlichsten Krippen. Besuche der Kirchenkrippen oder Großkrippen, wie beispielsweise auf dem Maxplatz oder dem Schönleinsplatz lohnen sich ebenso wie ein Abstecher in die zahlreichen Ausstellungen oder Museen.

34. Krippenstadt offiziell eröffnet

Die offizielle Eröffnung feierte der Krippenweg am 06.12.2017 und lädt nun zum besinnlichen Bewundern ein. Besondere Aufmerksamkeit erhielt dieses Jahr die Weihnachtsausstellung des Diözesanmuseums mit dem Titel "Krippen aus dem Senegal und aus weiteren afrikanischen Ländern". Das Diözesanmuseum zeigt die Krippen als Abschluss des Festjahres zum zehnten Jubiläum der Bistumspartnerschaft zwischen dem Erzbistum Bamberg und der Diözese Thiès im Senegal. Ergänzt werden die senegalesischen Krippen durch Krippen aus weiteren afrikanischen Ländern, die die Vielseitigkeit der Ausdrucksformen für das Geheimnis um die Menschwerdung Christi auf dem afrikanischen Kontinent veranschaulichen.

Lange Tradition und große Vielfalt

Bürgermeister Dr. Christian Lange (li.) und Dr. Norbert Jung, Leiter der Hauptabteilung Kunst und Kultur im Erzbischöflichen Ordinariat, vor einer Krippe aus dem Senegal. © Meister



"Diese außergewöhnlichen Krippen weiten den Horizont, bringen uns dazu, das weihnachtliche Geschehen einmal mit ganz anderen Augen zu sehen", so Bürgermeister Dr. Christian Lange zur Eröffnung im Beisein von Weihbischof Herwig Gössl. Dieser verwies auf den tieferen Sinn der vielfältigen Weihnachtskrippen: "Sie wollen Menschen im Herzen berühren, sie in das Geschehen von Betlehem gleichsam hineinziehen und so dieses Geschehen verheutigen". Die Vielzahl und Vielfalt der Krippen in Bamberg sei "immer wieder überwältigend", ergänzte Lange. Die Tradition des Krippenaufstellens gibt es in Bamberg schon seit 400 Jahren, in die offizielle Krippenstadt verwandelt sie sich heuer zum 34. Mal.

Krippen unterschiedlichster Arten und Herkunft

In insgesamt acht Museen sind Sonderausstellungen zu sehen – sechs in Bamberg und zwei im Bamberger Land. Es sind historische Krippen und neue, barocke und moderne, solche aus Afrika oder Südamerika oder aus dem Alpenraum und der Oberpfalz, orientalisch oder fränkisch.

Alle 36 Krippenstationen im Stadtgebiet sowie die Orts- und Kirchenkrippen im Bamberger Land finden sich mit umfangreichen Informationen rund um die Adventszeit in der Broschüre "Weihnachts- und Krippenstadt 2017/18", die es kostenlos beim Tourismus & Kongress Service gibt.

