Am Donnerstagmittag fuhr eine Frau mit ihrem Pkw auf der A73 zuerst gegen einen Warnleitanhänger, danach krachte ihr Kombi auf der Auffahrt zur A70 gegen die Leitplanke. Die Mutter und ihr Kind verletzten sich bei den Kollisionen leicht. Die Auffahrt zur A70 blieb rund 20 Minuten gesperrt.

Zum 12. Mal sucht Heidi Klum Germany's Next Topmodel. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele junge Mädchen bei ProSieben beworben. Mit dabei ist in der aktuellen Staffel unter anderem die amtierende Miss Bamberg Claudia.