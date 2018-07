Fahndung: Felix Eberhardt aus Rattelsdorf vermisst

Der Mann ist dringend auf Medikamente angewiesen - 11.07.2018 13:49 Uhr

RATTELSDORF - Ein 35-Jähriger aus Rattelsdorf im Landkreis Bamberg wird vermisst. Er lebt in einer Einrichtung für betreute Menschen und wurde zuletzt in der Nacht zum Dienstag gesehen.

Felix Eberhardt verließ eigenständig die Einrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. © Polizei Bamberg-Land



Felix Eberhardt verließ eigenständig die Einrichtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Foto: Polizei Bamberg-Land



Der 35-jährige Felix Eberhardt wird seit der Nacht von Montag auf Dienstag vermisst. Der Mann lebte in einer Einrichtung für bereute Menschen in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Der Gesuchte ist in ärztlicher Behandlung und dringend auf Medikamente angewiesen.

Felix Eberhardt wird unter der folgenden Beschreibung gesucht:

Er ist 184 Zentimeter groß, hat eine korpulente Figur, kurze, braune Haare und einen Vollbart. Er trug bei seinem Verschwinden abgetragene Kleidung sowie einen Rucksack bei sich.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bamberg unter der Nummer 0951/9129310 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.