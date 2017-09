Falsche Polizisten fragen am Telefon nach Wertsachen

Betrüger wollten Termine mit den Angerufenen vereinbaren - vor 1 Stunde

BAMBERG/HALLSTADT - Am Samstagabend sind in der Polizeiinspektion Bamberg mehrere Meldungen über Anrufe von angeblichen Beamten eingegangen. Unter einem Vorwand wollten die Anrufer Informationen über Wertgegenstände erschleichen.

Am Samstagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bamberg darüber informiert, dass im Stadtgebiet und in Hallstadt Bürger von der "Polizei" angerufen wurden. Die angeblichen Polizeibeamten fragten unter anderem, ob noch alle Wertgegenstände im Tresor seien. Man hätte gerade Bulgaren kontrolliert, in deren Notizblock die gewählte Telefonnummer und Adresse stehe. Die abgelesene Telefonnummer hatte die Endziffern 110. Der männliche Anrufer sprach deutsch mit ostdeutschem Akzent. Es ging bei diesen Anrufen wahrscheinlich um Informationsbeschaffung.



Bürger, die ebenfalls solche Anrufe erhalten und eventuell sogar einen Termin mit dem angeblichen Polizisten zur Überprüfung der Habseligkeiten ausgemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951 9129 210 zu melden.

