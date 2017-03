Falscher Polizist treibt in Bamberg sein Unwesen

Betrüger versucht über Anrufe an sensible Daten seiner Opfer zu gelangen - vor 41 Minuten

BAMBERG - Mehrere Bamberger Bürger erhielten am Dienstag Anrufe von einem angeblichen Polizisten. Der Mann versuchte die Gespräche geschickt auf Sparkonten und Vermögen der Angerufenen zu lenken, um so Geld zu ergaunern. Die oberfränkische Polizei warnt vor dem Betrüger.

Im Laufe des Dienstags rief ein bislang unbekannter Mann mehrere Personen im Stadtgebiet an und gab vor, von der Kriminalpolizei zu sein. Unter dem Vorwand, dass es angeblich zu Täterfestnahmen gekommen sei und die Polizei dabei Unterlagen mit Daten der Angerufenen gefunden habe, versuchte der vermeintliche Polizist seine potenziellen Opfer zu täuschen.

Dabei lenkte der Betrüger das Gespräch geschickt auf die Sparkonten, Vermögenswerte und Wertgegenstände der Angerufenen. Bei den Telefonaten wurde die zentrale Rufnummer der Polizei Bamberg, 0951/9129-0, angezeigt. Der Mann nutzte offenbar eine besondere Technik zur Vortäuschung tatsächlich existenter Telefonnummern.

Glücklicherweise blieb der Betrüger bislang erfolglos. In der Vergangenheit erbeuteten andere Täter jedoch immer wieder mehrere Tausend Euro von ihren gutgläubigen Opfern. Die oberfränkische Polizei warnt wiederholt vor dieser Masche und rät:

- Seien Sie stets misstrauisch bei Anrufen, die ihre finanzielle und/oder persönliche Situation betreffen

- Geben Sie keine Auskunft hierüber und beenden Sie umgehend das Gespräch

- Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen

- Rufen sie im Zweifelsfall selbst bei der Polizeidienststelle an und lassen sie sich von dort den Einsatz bestätigen

- Die Polizei fordert niemals Geld am Telefon oder fragt Sie über finanzielle Verhältnisse aus

- Informieren Sie auch ältere Verwandte und Nachbarn über dieser Betrugsmasche

- Wählen Sie in dringenden Fällen den Notruf 110.

evo

