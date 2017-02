Fasching Helau: Umzüge in Bamberg und der Region

Kostümtrends und regionale Termine im Landkreis - vor 4 Minuten

BAMBERG - Alle Jecken und Narren aufgepasst! Wir sagen Ihnen, wo in Bamberg und Umland Fasching gefeiert wird. Faschingsfans haben bei den zahlreichen Umzügen, die vielerorts stattfinden, die Qual der Wahl.

2016 feierte die Domstadt den Fasching trotz Regen und Nässe. Dieses Jahr hoffen Tänzerinnen und Narren auf besseres Wetter. © Frank Märzke



Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, kommen fränkische Karnevalbegeisterte auf ihre Kosten. Bei dem mannigfachen Angeboten in Bamberg und in der Region kann kräftig und ausgelassen gefeiert werden. In vielen Ortschaften haben die Bürger, Gemeinden und Vereine Umzüge, Rosenmontagsbälle oder Kinderfaschingsfeiern auf die Beine gestellt. Verkleidungsfreaks oder auch Zuschauer kommen somit auf seine Kosten.

Welche Kostüme tragen die Narren aus Bamberg 2017?

Ging es früher darum, die bösen Wintergeister mit gruseligen Verkleidungen zu vertreiben, hat sich der Fastnachts-Charakter im Laufe der Zeit gewandelt. Heute soll das Faschingskostüm eher die Blicke auf sich ziehen und für gute Laune sorgen. Mit diesem Hintergrund bleibt in den Tagen vor dem Karneval noch offen, was sich Faschingsfeiernde aus Bamberg und dem Landkreis dieses Jahr für ihre Verkleidung einfallen lassen werden.

Im allgemeinen Trend liegen jedenfalls Serienhelden-, Partnerkostüme, wie beispielsweise Fiona und Shrek, und die sogenannten "Carry me"-Kostüme, ("Trag mich"-Kostüme), die den Eindruck erwecken, dass die Verkleideten auf dem Rücken eines Tieres durch die Stadt reiten.

Vor allen Dingen aber darf man gespannt sein, wie oft der Trend Nummer eins in unserer Gegend getragen wird: Donald Trump, typisch mit rot-blonder Perücke, Anzug und roter Krawatte. Vielleicht gibt es ja auch eine Kombination, so dass das "Carry Me"-Objekt kein Frosch oder Pferd ist, sondern ein schweißgebadeter Trump?

Die Faschingsumzüge und -veranstaltungen in und um Bamberg

22.02., 14 Uhr: Seniorenfasching der Stadt Bamberg

(Konzert- und Kongresshalle – Hegelsaal)

23.02., 19 Uhr: Weiberfasching mit Lucky Music

(Brauerei Herrmann – Burgebrach)

23.02., 19 Uhr: Weiberfasching in Rattelsdorf

(Sportheim – Rattelsdorf)

23.02., 19:30 Uhr: Weiberfasching

(Pfarrheim – Litzendorf)

24.02., 20 Uhr: Drosendorfer Faschingsball

(Sportheim RSC Windthorst Drosendorf)

24.02., 21 Uhr: United Beat Band

(Jazzclub Bamberg e.V. – Bamberg)

25.02., 13:33 Uhr: Faschingsumzug in Oberhaid

(Verlauf Fr.-Ebert-Straße bis Untere Straße)

25.02., 14 Uhr: Faschingsumzug in Rattelsdorf

(Ortsgebiet – Rattelsdorf)

25.02., 19 Uhr: Sportlerball

(Seehofhalle – Memmelsdorf)

25.02., 19:11 Uhr: 34. Prunksitzung der Gaaskeeser

(Karl-Wagner-Halle - Strullendorf

25.02., 20 Uhr: Ball der Vereine

(Schulturnhalle – Gundelsheim)

25.02., 20 Uhr: Faschingstanz - FFW Tiefenellern

(Brauerei Hönig Tiefenellern – Litzendorf)

25.02., 20 Uhr: Maskenball

(Sportheim – Ebing)

25.02., 20 Uhr: Faschingstanz der Freiw. Feuerwehr

(Aurachtalhalle – Stegaurach)

25.02., 20:03 Uhr: Faschingsball mit Calimeros

(Steigerwaldhalle – Burgebrach)

25.02., 21 Uhr: United Beat Band

(Jazzclub Bamberg e.V. – Bamberg)

26.02.: Kinderfasching

(Alte Schule Teuchatz – Heiligenstadt)

26.02., 13:30 Uhr: Faschingsumzug

(Ortsgebiet – Zapfendorf)

26.02., 14 Uhr: 61. Faschingsumzug in Memmelsdorf

(Memmelsdorf – Ortsbereich Memmelsdorf)

26.02., 14 Uhr: Großer Faschingsumzug in Stegaurach

(Ortsgebiet – Stegaurach)

26.02., 14 Uhr: Großer Faschingsumzug

(Ortszentrum – Hirschaid)

26.02., 17 Uhr: Traditionsball

(Schulturnhalle – Gundelsheim)

26.02., 19:11 Uhr: 34. Prunksitzung der Gaaskeeser

(Karl-Wagner-Halle – Strullendorf)

26.02., 20 Uhr: Faschingstanz der FFW Lohndorf

(Brauerei Reh – Litzendorf)

27.02.: Rosenmontagsball

(Alte Schule Teuchatz – Heiligenstadt)

27.02., 13 Uhr: Kinderfasching

(Alte Seilerei - Raum für Kultur – Bamberg)

27.02., 14 Uhr: Großer Kinderfasching

(Seehofhalle – Memmelsdorf)

27.02., 14 Uhr: Kinderfasching - TSV Schammelsdorf

(Aloisiusheim – Litzendorf)

27.02., 15 Uhr: Kinderfasching

(Sportheim SV Weichendorf – Weichendorf)

27.02., 19 Uhr: Rosenmontagsparty

(Sportheim TSV Viktoria Staffelbach)

27.02., 20 Uhr: Rosenmontagsparty

(Sportheim RSC Oberhaid – Oberhaid)

27.02., 20 Uhr: Kappenabend des SC Melkendorf

(Sportlerheim SC Melkendorf – Litzendorf)

27.02., 20 Uhr: Rosenmontagsball in Merkendorf

(Richard Wagner Arena – Merkendorf)

27.02., 20 Uhr: Rosenmontagsball FC Strullendorf

(Hauptsmoorhalle – Strullendorf)

27.02., 20 Uhr: BRK - Rosenmontagsball

(Ziegelbau - ECCB – Bamberg)

27.02., 20:30 Uhr: Rosenmontagsball

(Hauptsmoorhalle – Strullendorf)

28.02.: Kehraus

(Oertelscheune - Heiligenstadt i. OFr.)

28.02.: Kinderfasching

(Sportheim SC Heiligenstadt – Heiligenstadt)

28.02., 13:30 Uhr: Bamberger Faschingsumzug

(Treffpunkt: Markusplatz – Bamberg)

28.02., 13:59 Uhr: Großer SPD-Kinderfasching

(Hauptsmoorhalle – Strullendorf)

28.02., 14 Uhr: 48. Faschingsumzug in Weichendorf

(Weichendorf - Ortsgebiet – Memmelsdorf)

28.02., 14 Uhr: Kinderfasching in Merkendorf

(Richard Wagner Arena – Merkendorf)

28.02., 14 Uhr: Kinderfasching des OGV Tiefenellern

(Alte Schule Tiefenellern – Litzendorf)

28.02., 14 Uhr: Großer Faschingsumzug in Geisfeld

(Geisfeld Ortsmitte – Geisfeld)

28.02., 14 Uhr: Kinderfasching

(Schützenhaus – Burgebrach)

28.02., 14 Uhr: Faschingsumzug in Ebing

Ortsgebiet – Ebing)

28.02., 14 Uhr: Faschingsumzug Geisfeld

(Unterer Geisberg - Strullendorf OT Geisfeld)

28.02., 14 Uhr: Kinderfasching

(Schulturnhalle – Gundelsheim)

28.02., 14:30 Uhr: Kinderfasching des DJK-SV Geisfeld

(Pfarrsaal Geisfeld – Geisfeld)

28.02., 15 Uhr: Großer Kinderfasching in Breitengüßbach

(Hans-Jung-Halle – Breitengüßbach)

28.02., 18 Uhr: Faschings Kehraus

(Marinekameradschaft 1903 Bamberg e. V.)

Helke Jacob