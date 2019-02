Fenster und Tür gesprengt: Explosion in Bamberger Mehrfamilienhaus

Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Erst war eine Stichflamme zu sehen, dann folgte ein lauter Knall, der Fenster und Tür aus den Verankerungen riss: Eine Explsion in Bamberg richtete am Samstagnachmittag großen Schaden an. Die Feuerwehr fand den Grund dafür schnell heraus.

Am Samstag, gegen 16.23 Uhr, konnte eine Zeugin beobachten, dass im ersten Stock eines Hauses in der Schützenstraße eine Stichflamme aufflackerte. Gleichzeitig war ein lauter Knall zu hören, ein Badfenster zerbrach. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fanden im ersten Stock des Mehrfamilienhauses eine gesprengte Wohnungstür samt Türrahmen vor. Auch Putz und Mauerstücke wurden laut Polizei durch die Explosion in dem Treppenhaus verteilt.

Der abwesende Mieter konnte später ermittelt werden. Er war vor der Explosion aus dem Haus gegangen. In der Küche waren Möbel und Dekorationsmittel verschmort. Die Feuerwehr konnte die Ursache für die Detonation in der Gastherme finden, die sich in der Küche befand. Der Haupthahn der Gasleitung für das Haus wurde von den Feuerwehrleuten zugedreht. Nach Angaben des Wohnungsinhabers hatte er vor Verlassen seiner Wohnung die Therme abgedreht. Die Höhe des Sachschadens am Haus und in der Wohnung muss noch ermittelt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vek