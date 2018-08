Feuer in Bamberg: Mann nach Reanimation verstorben

Feuerwehr musste Bewohner aus Haus retten und brachte ihn in Spezialklinik - vor 1 Stunde

BAMBERG - Es war ein Schock für die Bewohner: Mitten in der Nacht schlugen am Freitag hohe Flammen aus den Fenstern eines mehrstöckigen Hauses in Bamberg. Die Feuerwehr rettete Menschen aus ihren Wohnungen, fand jedoch auch einen leblosen 49-Jährigen.

Laut Angaben der Polizei ging der Alarm um 2.20 Uhr in der Nacht zum Freitag ein: Bewohner hatten ein Feuer in einem Haus in der Albrecht-Dürer-Straße bemerkt. Sofort fuhren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zum Einsatzort, wo die Flammen bereits aus den Fenstern schlugen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr drangen sofort in das Haus vor und konnten die Bewohner unverletzt ins Freie bringen.

Als sie zur Wohnung vorgestoßen waren, in der das Feuer offenbar ausgebrochen war, fanden sie einen leblosen Mann. Auch ihn konnten die Feuerwehrkräfte schließlich aus der brennenden Wohnung bringen. Sanitäter konnten den 49-Jährigen erfolgreich reanimieren, doch es stellte sich heraus, dass er durch den Brand schwere Verletzungen erlitten hatte. Der Bamberger wurde sofort in eine Spezialklinik gebracht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der 49-Jährige Stunden nach seiner Einlieferung in einer Spezialklinik seinen schweren Brandverletzungen. Er war der Lebensgefährte der Bewohnerin und am Freitag in der Wohnung zu Besuch. Die rund 50 Einsatzkräfte schafften es schließlich, das Feuer komplett zu löschen.

Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen war, war auch am Montag noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Polizeisprecher. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200.000 Euro.

Der Artikel wurde am 27. August um 13.44 Uhr aktualisiert.