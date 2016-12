Feuer in Bamberger Altenheim löst Großeinsatz aus

BAMBERG - In einem Bamberger Altenheim ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten zwei Hausmeister den Brand jedoch teilweise unter Kontrolle bringen. Dennoch waren die Einsatzkräfte mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Brand war in einem Büro im Küchenbereich des Altenheims am Heinrichsdamm ausgebrochen, in dem sich keine Bewohner aufhalten. Zwei Hausmeister handelten geistesgegenwärtig und bekämpften das Feuer mit Pulverlöschern. Nach Eintreffen der Feuerwehr übernahm diese die Nachlöscharbeiten. Durch den Brand waren lediglich die Gänge etwas verraucht, für die Bewohner des Altenheims bestand zu keiner Zeit Gefahr.

Die Feuerwehr war vorsorglich laut eigenen Angaben mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, außerdem war eine große Zahl an Rettungsdienstfahrzeugen im Einsatz, um sich im Bedarfsfall um Bewohner und Angestellte zu kümmern. Die beiden Hausmeister wurden vorsorglich wegen des Einatmens toxischer Rauchgase ins Krankenhaus gebracht.

