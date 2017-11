Am Montagvormittag geriet eine Wohnhütte in Lisberg im Landkreis Bamberg in Brand. Dabei starben drei Hundewelpen und eine Katze. Die Bewohner waren nach ersten Angaben nicht zu Hause. Die Hütte ist wohl durch den Brand unbewohnbar. Weshalb das Feuer ausbrach, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. © NEWS5 / Merzbach