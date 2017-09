Feuerwehr-Großeinsatz: Brand in Bamberger Müllbunker

BAMBERG - Am Dienstagabend brannte ein Teil des Müllheizkraftwerks im Bamberger Industriegebiet: Die Feuerwehr rückte mit 34 Einsatzkräften an und versuchte, größeren Schaden zu verhindern.

Am Dienstagabend um 23.28 Uhr wurden die Bamberger Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz am Müllheizkraftwerk gerufen: Der Inhalt eines Müllbunkerabteils im Industriegebiet stand in Flammen.

Während die Polizeibeamten den Einsatzort nach etwa zehn Minuten wieder verlassen konnten, wurde es für die Feuerwehr noch eine lange Nacht: Die rückte mit 34 Einsatzkräften an und war etwa vier Stunden lang damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Die starke Rauchentwicklung machte das zur echten Herausforderung.

Obwohl der Bunker insgesamt 2.000 Tonnen Müll umfasste und es bei Ausbreitung der Flammen gefährlich hätte werden können, verhinderte die Feuerwehr größeren Schaden. Anschließend räumten die Einsatzkräfte den Müllbunker aus.

Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte sich der Bunker wahrscheinlich selbst entzündet. Dies könne wohl öfters vorkommen, wenn verschiedene empfindliche Stoffe entsorgt werden und auf einem Haufen landen. Wenn solche Materialien in Kontakt kommen, entsteht bei Gärungsprozessen Wärme, die nicht entweichen kann. Durch diesen Druck hatte sich wahrscheinlich auch das Müllbunkerabteil in Bamberg entzündet.

