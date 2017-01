Feuerwehr verhindert Großbrand In Pettstadt

Scheune stand in der Nacht Flammen - Brandursache unklar - vor 1 Stunde

PETTSTADT - In der Nacht auf Montag ist in einer Scheune in Pettstadt (Landkreis Bamberg) ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Ein Ausweiten des Brandes auf umliegende Gebäude konnte in dem eng bebauten Gebiet glücklicherweise verhindert werden.

Bilderstrecke zum Thema Scheunenbrand bei Bamberg: Feuerwehr verhindert Schlimmeres Dem raschen Eingreifen der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass sich der Brand einer Scheune in Pettstadt in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht ausbreiten konnte. Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort, um die Flammen im Dachstuhl des Gebäudes zu bekämpfen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt.



Das Feuer war gegen 2 Uhr bemerkt worden. Rund 60 Kräfte der umliegenden Feuerwehren rückten ersten Angaben zufolge aus und konnten eine Ausbreitung des Feuers im Dachstuhl der Scheune verhindern. Wäre es zu einem Vollbrand gekommen, so hätte das Feuer in dem eng bebauten Gebiet wohl erheblichen Schaden angerichtet.

Glücklicherweise waren die Temperaturen nicht im erheblichen Minusbereich, wie in den letzten Tagen, ansonsten wäre die Löschwasserversorgung aus der Ebrach nicht möglich gewesen. Warum das Feuer in der Scheune ausbrach, ist aktuell noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Bamberg hat nach ersten Informationen hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

