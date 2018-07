Gondelfahrten, Gottesdienst am Sonntag und viele, viele Bands: Das Kulturfest Canalissimo bietet seit Donnerstag bis zum Sonntag seinen Besuchern einiges an Programm.

Bei der 20. Ausgabe des Internationalen Straßen- und Varietéfestivals "Bamberg zaubert" konnten Touristen und Einheimische am Wochenende eine ganze Reihe an spektakulären Vorführungen bewundern. Magier, Jongleure, Clowns, Akrobaten und Feuertänzer sorgten in der Altstadt bis in die Abendstunden für einen Hauch von Magie.