Filmreife Flucht: Betrunkener liefert sich Jagd mit Polizei

23-Jähriger drückt bei Kontrolle auf das Gaspedal und flieht - vor 1 Stunde

BAMBERG - Nach einer Unfallflucht leistete sich ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag in Bamberg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei, ehe seine Fahrt ein jähes Ende fand. Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund für seine Flucht offensichtlich.

Gegen 4 Uhr kam es in der Wilhelmstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Autofahrer ergriff mit seinem VW anschließend die Flucht. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, der gesuchte 23-jährige Fahrer wurde schließlich im Stadtgebiet Bamberg gesichtet. Als der VW einer Kontrolle unterzogen werden sollte, gab der Fahrer Gas und suchte das Weite. Im Anschluss kam es quer durch das Stadtgebiet zu einer wilden Verfolgungsfahrt, an der mehrere Streifen aus ganz Bamberg beteiligt waren.

Dabei beging der VW-Fahrer etliche Verkehrsverstöße, der 23-Jährige verursachte auch mehrere Unfälle. In der Heiliggrabstraße prallte der Flüchtige schließlich gegen eine Hauswand und wurde von einem Dienstfahrzeug so eingekeilt, dass seine Flucht beendet war. An dem Polizeiwagen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Der Grund für die Flucht des Mannes war nach seiner Festnahme auch schnell klar: Er wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,87 mg/L auf. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und im Klinikum Bamberg durchgeführt. Das Fluchtfahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer des VW wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

