Die Feuerwehren aus dem Landkreis Bamberg wurden am Mittwochvormittag zu einem Wohnhaus in Trosdorf gerufen. Vor Ort schlugen bereits Flammen aus dem Erdgeschoss. Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät löste den Brand aus, der sich im Erdgeschoss ausbreitete und auf den Wintergarten übergriff. Die Ortsdurchfahrt musste für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. © NEWS5 / Merzbach