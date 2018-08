In der Nacht zum Donnerstag herrschte in der Brennerstraße in Bamberg Aufregung: Aus dem Dachstuhl der Mälzerei Weyermann loderten gegen 4 Uhr meterhohe Flammen - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Auch in den Morgenstunden kämpften die Einsatzkräfte noch gegen das Feuer. Die Ursache für den Brand ist noch völlig unklar. © NEWS5 / Merzbach