Flammen zerstören Dachstuhl: Großeinsatz in Frensdorf

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt, doch der Schaden ist enorm - vor 1 Stunde

FRENSDORF - Große Aufregung in Frensdorf im Landkreis Bamberg: In der Nacht zum Samstag rückte die Feuerwehr aus, der Dachstuhl eines Hauses in der Bahnhofsstraße stand vollständig in Flammen. Der Einsatz dauert auch am Samstag noch an.

Bilderstrecke zum Thema Großes Feuer in Frensdorf: Feuerwehr kämpft gegen Flammen In der Nacht zum Samstag rückten im Landkreis Bamberg rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus: In der Bahnhofsstraße in Frensdorf brannte der Dachstuhl eines Hauses lichterloh. Erst am nächsten Morgen zeigte sich das volle Ausmaß der Verwüstung. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar, verletzt wurde nach ersten Informationen allerdings niemand.



Nach ersten Informationen fiel einem Nachbar der Feuerschein am Nachthimmel auf, schnell weckte er die vier Bewohner des Hauses in der Bahnhofsstraße. Offenbar blieben diese dank der schnellen Reaktion des Anwohners unverletzt. Der Dachstuhl des Hauses stand jedoch komplett in Flammen, als kurz darauf die alarmierte Feuerwehr vor Ort eintraf. Die rund 150 Einsatzkräfte kämpften unter anderem von zwei Drehleitern aus gegen die lodernden Flammen an.

Dennoch brannte das Dach des Wohnhauses komplett nieder. Die Nachlöscharbeiten in Frensdorf werden vermutlich auch am Samstag noch andauern.Über Schadenssumme und die Ursache des Feuers ist bisher noch nichts bekannt.

